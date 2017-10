Ana Filipe Silveira Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A segunda aparição pública de Kate Middleton após o anúncio da terceira gestação ficou marcada por um momento insólito: a duquesa de Cambridge aceitou o convite para uma dança com o urso Paddington.

O protagonista do filme "Paddington 2" acabou por ser, a par da mulher do príncipe William, o protagonista desta segunda-feira. Tudo aconteceu na estação de comboios de Paddington, em Londres, onde os duques de Cambridge marcaram presença para conhecer o elenco da conhecida longa-metragem de animação.

A determinado momento, o urso Paddington arriscou ao convidar Kate Middleton para uma dança a dois, ao som de um dos temas pertencentes à banda sonora do filme. A mulher do príncipe William aceitou e os dois arrancaram sorrisos dos presentes, entre os quais o do seu marido.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Esta foi a segunda vez que Kate Middleton surgiu em público depois do anúncio de que aguarda a chegada de mais um filho, cujo nascimento está previsto para o próximo mês de abril. O casal já é pai de George e Charlotte.