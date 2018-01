Ana Filipe Silveira Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

James Franco foi, esta terça-feira, convidado do programa de televisão "The Late Show", apresentado por Stephen Colbert na CBS, e falou, pela primeira vez, da polémica em que se viu envolvido.

O ator afirmou estar a par das acusações de assédio sexual de que foi alvo, embora não as tenha lido. O vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator de Comédia ou Musical, pelo papel interpretado no filme "Um Desastre de Artista", falou especificamente da acusação de Ally Sheedy e disse desconhecer os motivos por detrás da denúncia da atriz.

"Primeiro que tudo, não faço ideia do que fiz à Ally Sheedy. Dirigi-a numa peça - "Off-Broadway" -, passei um ótimo tempo com ela, tem todo o meu respeito. Não sei porque que é que estava chateada. Ela apagou o tweet. Não posso falar por ela, não sei", respondeu.

Na rede social Twitter, Ally Sheedy havia feito duas publicações dirigidas ao intérprete. "Por que razão é permitida a entrada de James Franco? Falei demais", escreveu numa das mensagens. "James Franco acabou de ganhar. Por favor, nunca me perguntem por que deixei o mundo do cinema/televisão", afirmou noutra.

James Franco também comentou as restantes acusações, apesar de não ter falado de nenhuma atriz em particular: "Em relação às outras... Na minha vida tenho orgulho em assumir a responsabilidade pelas coisas que fiz. Tenho que fazer isso para manter o meu bem-estar. Faço isso sempre que sei que há algo errado que precisa ser alterado, faço questão de fazê-lo."

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O ator, de 39 anos, disse ainda não conseguir viver "se é preciso corrigir alguma coisa" e estar "completamente disponível" para aprender e mudar a sua perspetiva.

Na noite da cerimónia dos Globos de Ouro, Franco foi acusado de assédio sexual por várias mulheres que, via redes sociais, se insurgiram contra o facto de o ator se ter vestido de preto e ter usado um pin do movimento "Time's Up!", em solidariedade para com as vitimas de abuso e assédio sexual.