Jamie Oliver capturou ladrão que lhe tentou assaltar a casa

O chef de cozinha Jamie Oliver, um dos mais famosos do Reino Unido, está a ser apelidado de "herói" depois de ter imobilizado um ladrão que tentou invadir a casa onde habita num dos bairros mais luxuosos da cidade de Londres.

O profissional de cozinha, de 43 anos, viu um homem a tentar invadir a sua casa avaliada em cerca de 10 milhões de euros, na rua North London, na capital inglesa, e perseguiu-o até conseguir detê-lo e chamar as autoridades.

O caso aconteceu ao final de tarde do dia 4 de setembro, numa altura em Jamie estava em casa com a mulher, Jools, e os cinco filhos do casal, Poppy, Daisy, Petal, Buddy e Rocket, cujas idades estão compreendidas entre os 16 e os dois anos.

O ladrão seria o mesmo que já tinha protagonizado, anteriormente, vários assaltos naquela zona onde habitam figuras conhecidas do grande público, como a supermodelo Kate Moss ou o ator Jude Law, de acordo com informações avançadas pela imprensa internacional.

Um dos vizinhos de Jamie Oliver revelou ao jornal "The Mirror" que a atitude do chef foi muito "corajosa e altruísta" e que, apesar da situação incómoda, este soube manter o humor com as autoridades, elogiando a rápida intervenção após a chamada de emergência.