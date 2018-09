Jamie Oliver está em "choque total" com morte de Anthony Bourdain

Dúlio Silva 08 Junho 2018 às 15:05 Facebook

Jamie Oliver, colega de profissão de Anthony Bourdain, que esta sexta-feira foi encontrado sem vida num quarto de hotel em França, diz estar em "choque total" com a morte do famoso chef de cozinha.

Jamie Oliver foi uma das primeiras personalidades ligadas ao universo da culinária a reagir à morte de Anthony Bourdain. Numa mensagem partilhadas nas redes sociais, o chef de cozinha mostrou-se completamente surpreendido com o facto de o colega ter colocado um ponto final à sua vida.

"Tenho de dizer que estou em choque total depois de ouvir que o incrível Anthony Bourdain morreu. Ele realmente quebrou o paradigma, impulsionou a conversa culinária e foi o mais brilhante escritor... Ele deixa chefs e fãs em todo o mundo com um enorme buraco que jamais será substituído...", escreveu.

De acordo com a CNN, canal de televisão para o qual o também apresentador trabalhava, Bourdain cometeu suicídio. "É com profunda tristeza que podemos confirmar a morte de nosso amigo e colega Anthony Bourdain", lê-se no comunicado emitido, esta manhã, pela estação.

Na mesma nota, a CNN esclarece que o norte-americano foi encontrado morto pelo também chef de cozinha e amigo Eric Ripert num quarto de hotel em Estrasburgo, França, onde estava a gravar o programa de televisão "Parts Unknown".

O conhecido chef de cozinha deixa uma filha, Ariane, nascida em 2007, fruto do seu segundo matrimónio com Ottavia Busia. Os dois separaram-se em 2016, após nove anos de relação. Antes, Bourdain tinha sido casado com Nancy Putkoski.