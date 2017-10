Assédio sexual: Jane Fonda confessa-se "envergonhada"

Nuno Azinheira Hoje às 16:37 Facebook

Em entrevista a Christiane Amanpour, na CNN e à BBC, a veterana atriz, de 79 anos, revelou que sabia de tudo "há cerca de um ano" mas que não foi capaz de abrir a boca sobre o produtor.

"Sabia de tudo há cerca de um ano. Estou com vergonha de não ter dito nada antes, de não ter tido essa coragem que estas mulheres estão a ter agora". Foi desta forma que a atriz norte-americana reagiu ao escândalo que está a abalar Hollywood, o das acusações de assédio e violação feitas por várias atrizes ao produtor Harvey Weinstein.

A confissão de Fonda não foi apenas à CNN. No programa da BBC "Hard Talk", a atriz, que ganhou dois Oscares de Melhor Atriz na década de 70, afinou pelo mesmo diapasão. "Queria ter dito antes, mas não aconteceu comigo, eu não queria expô-lo", disse.

Jane Fonda, uma das defensoras dos direitos das mulheres e que já confessou ter sido vítima de abusos sexuais na infância, elogiou a coragem das profissionais que têm acusado Weinstein, acrescentando que na indústria do cinema este não é um caso único. "Este caso não é um fenómeno isolado, há outros casos conhecidos por aí, e outros que provavelmente nunca se conhecerão", sublinhou.

"Graças a Deus que este assunto está a ser discutido na praça pública. Não é um caso raro em Hollywood. E tão comum quanto em cada país do mundo, em todos as áreas, como nos negócios, no governo. É o padrão de comportamento de muitos e muitos homens. E quando eles são famosos e poderosos como Harvey, esses casos são comentados", acrescentou.

Desde a última semana, quando as primeiras acusações contra o poderoso produtor americano Harvey Weinstein foram divulgadas pelo jornal "The New York Times", os relatos não pararam de se multiplicar.

O produtor de filmes como "Gangs de Nova Iorque" (2002), "Pulp Fiction" (1994) ou "A Paixão de Shakespeare" (1998), nega todas as acusações. No início desta semana, por intermédio de um seu representante divulgou uma declaração em que nega qualquer violação. "O Sr. Weinstein, obviamente, não pode falar em alegações anónimas, mas relativamente a todas as mulheres que fizeram alegações, o Sr. Weinstein acredita que todas essas relações eram consensuais", disse o comunicado.