Num novo documentário da HBO, Jane Fonda recorda que tinha 12 anos quando descobriu, através de uma revista, que a sua mãe não tinha morrido de ataque cardíaco, mas sim devido a suicídio.

Jane Fonda perdeu a mãe quando tinha apenas 12 anos. Na altura, o pai disse-lhe que a causa da morte tinha sido um ataque cardíaco. Mas não tardou muito a que a jovem Jane descobrisse a verdade de maneira chocante e inesperada: através de uma revista de cinema. Afinal, Frances Seymour tinha-se degolado numa instituição de saúde mental, na qual estava a ser tratada devido a um distúrbio bipolar.

Essa é uma das revelações que a atriz de 80 anos faz num novo documentário da HBO, "Jane Fonda in Five Acts", que será lançado a 24 de setembro. "Se tens um pai ou mãe que não é capaz de estar presente, de te olhar com amor, isso tem um grande impacto em ti", começa por explicar.

E admite que, durante muito tempo, se culpou pelo suicídio da mãe. "Quando és uma criança, pensas sempre que a culpa é tua. Porque a criança não pode culpar o adulto, depende dele para sobreviver. E é preciso bastante tempo a ultrapassar essa culpa."

Fonda conta ainda que, durante o período em que escreveu a sua autobiografia, "My Life So Far", publicada em 2005, fez uma pesquisa exaustiva sobre a sua mãe, para tentar perceber quem ela realmente era. Deparou-se com vários registos médicos e informação sobre o passado da sua família.

"Quando fazes esse tipo de investigação, e se consegues encontrar respostas, que foi o meu caso, acabas por conseguir concluir: 'Não teve nada a ver comigo'. Não é que eu não fosse digna de ser amada. Eles [os pais] tinham problemas. E assim que reconheces isso, sentes uma empatia tremenda por eles. E consegues perdoar", concluiu a atriz, em conversa com a "People".