Jane Fonda operada para remover tumor no lábio

Aos 80 anos, a atriz norte-americana Jane Fonda surgiu num evento com um penso no lábio e revelou ter sido submetida a uma cirurgia para remover um tumor.

Durante a apresentação da nova temporada da série da "Gracie and Frankie", da Netflix, protagonizada pela própria, Jane Fonda apresentou-se com um penso no lábio inferior e explicou o porquê à comunicação social.

"Quero explicar o penso no meu lábio, porque eu normalmente não saio assim de casa", disse. "Tirei um cancro do meu lábio. Não deu tempo para retirar o curativo antes de estar com vocês", acrescentando que "está tudo bem" e que a operação foi um "sucesso".

Numa fotografia publicada na companhia da atriz Lily Tomlin, com quem contracena em "Grace and Frankie", Jane Fonda tapou o penso e até brincou com o assunto.

"Com a Lily, em Nova Iorque. Encontrei uma maneira inteligente para disfarçar o meu penso do lábio, em virtude do cancro que removi", pode ler-se.

Já em 2010, a atriz foi diagnosticada com cancro da mama, do qual recuperou depois de ser operada.