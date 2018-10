Jenna Dewan apresenta pedido de divócio a Channing Tatum

Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Jenna Dewan apresentou o pedido de divórcio a Channing Tatum seis meses depois de o casal se ter separado. A atriz requisitou a custódia conjunta e física da filha de ambos, Everly.

Agora é oficial. Seis meses depois de os dois terem colocado um ponto final no seu casamento de uma década, Jenna Dewan avançou com os documentos de divórcio de Channing Tatum.

De acordo com a informação recolhida pelo site The Blast, junto do tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos, a também bailarina, de 37 anos, requisitou a custódia conjunta e física da filha, de cinco.

A mesma publicação acrescenta ainda que o ator, de 38, respondeu legalmente apresentando uma contraproposta na qual reivindica a custódia de Everly tal como Jenna Dewan.

Para Channing Tatum, a ex-companheira parece já fazer parte do passado. Segundo a imprensa internacional, a estrela está num relacionamento amoroso com a cantora britânica Jessie J.