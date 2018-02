Jennifer Aniston terá guardado mensagens românticas de Brad Pitt

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Jennifer Aniston, que anunciou recentemente a separação de Justin Theroux, terá guardado bilhetes românticos escritos por Brad Pitt de que não se desfez mesmo após o segundo casamento. A situação terá deixado o último marido da atriz incomodado.

A notícia da separação de Jennifer Aniston e Justin Theroux, que estavam juntos já há sete anos, apanhou os fãs de surpresa desde que foi avançada em comunicado pelo próprio casal. Foi ao fim de dois anos de casamento, que os atores decidiram colocar um ponto final na relação.

Jennifer e Justin garantiram na altura que se tratava de uma decisão mútua e "tomada de forma amigável" mas, ainda assim, o motivo do divórcio suscitou a curiosidade. Novas informações levam a crer que a atriz não tinha ainda ultrapassado a separação do primeiro marido.

De acordo com a "US Weekly", Justin Theroux terá encontrado bilhetes românticos de Brad Pitt dirigidos à atriz, que esta resolveu guardar mesmo após o segundo casamento. Do conteúdo dos "post-it" faziam parte mensagens como "Estás tão bonita hoje" ou "Já sinto a tua falta".

Recorde-se que Jennifer Aniston esteve casada com Brad Pitt 2000 e 2005, altura em que o ator se juntou a Angelina Jolie. A atriz ultrapassou no final do ano passado uma nova separação.