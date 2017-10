Jennifer Lawrence e George Clooney condenam Weinstein

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:45 Facebook

A lista de atrizes e modelos vítimas dos abusos de Harvey Weinstein não para de crescer e com ela cresce também a indignação de várias celebridades. Desta vez, Jennifer Lawrence e George Clooney vieram prestar declarações ao "The Daily Beast" sobre o ex-produtor de Hollywood.

Embora não tenha sido vítima das atitudes inapropriadas de Weinstein, Jennifer Lawrence diz ter ficado "profundamente perturbada" ao ouvir as notícias sobre o seu comportamento. Acrescentou ainda que "esse tipo de abuso é inescusável e absolutamente perturbador".

A atriz de 27 anos, que ganhou um Óscar pelo papel em "Silver Linning Playbooks" - distribuído pela companhia de Weinstein - fez questão de expressar o seu apoio às vítimas: "O meu coração está com todas as mulheres afetadas por estas ações grosseiras. Eu quero agradecer-lhes pela bravura de se exporem".

George Clooney também falou da sua longa relação profissional com Harvey, confessando nunca se ter apercebido de tais comportamentos: "Conheço-o há 20 anos. Ele deu-me a minha primeira grande oportunidade como ator no filme 'From Dusk Till Dawn', e deu-me a minha primeira grande oportunidade como realizador com 'Confessions of a Dangerous Mind'. Tivemos jantares, estivemos juntos no cenário, tivemos discussões, mas posso dizer que nunca vi nenhum desses comportamentos - nunca".

O ator, de 56 anos, condenou a atitude do produtor dizendo que esta "é indefensável". "Essa é a única palavra com a qual se pode começar. Harvey admitiu e é indefensável", disse.

O escândalo de assédio sexual que envolve Harvey Weinstein está a gerar uma onda de indignação, e são várias as celebridades que semana após semana expressam através de entrevistas ou pelas redes sociais o repúdio pela sua conduta.