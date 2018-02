Jennifer Lawrence rendida a Timothée Chalamet: "Ele é tão giro e talentoso"

AFS Hoje às 14:09 Facebook

Jennifer Lawrence revelou ter um "fraquinho" por Timothée Chalamet, protagonista da longa-metragem "Call Me By Your Name", nomeado para o Óscar de Melhor Filme. Foi a própria atriz, em entrevista ao "Entertainment Tonight", que confessou estar rendida ao jovem ator.

Com apenas 22 anos, Timothée Chalamet é uma das estrelas mais faladas do momento em Hollywood. O papel de Elio, que interpretou no filme "Call Me By Your Name", não passou despercebido aos críticos de cinema, abrindo-lhe portas no mundo da representação.

Tendo suscitado a atenção dos espetadores, nem as celebridades ficaram de fora. Que o diga Jennifer Lawrence que, durante o programa "Entertainment Tonight", transmitido nos Estados Unidos, não escondeu a sua admiração pelo jovem ator.

A atriz, de 27 anos, que se prepara para protagonizar o filme "Red Sparrow", confessou em entrevista ter um "fraquinho" por Chalament. "Eu estou à espera que ele fique um bocadinho mais velho, sabem?", disse, entre risos, anunciando que vai "dar o primeiro passo" assim que o ator completar 30 anos.

Lawrence admitiu que, quando ficou a conhecer Chalament, acreditava que este fosse mais velho. No entanto, não fez disso um problema. "Digam-lhe para esperar. Ele é tão giro e talentoso!", afirmou a atriz. "Estou a guardá-lo como um porco para o abate", brincou.

Recorde-se que Jennifer Lawrence terminou recentemente a relação com o realizador Darren Aronofsky, de 48 anos, por quem se apaixonou durante as gravações do seu filme "Mother!".