Jennifer Lawrence revela que foi obrigada a fazer audições nua

A atriz norte-americana Jennifer Lawrence revelou ter tido um inicio de carreira difícil, no qual foi pressionada por produtores para perder "sete quilos em duas semanas" ou para fazer audições despida.

À margem de um evento organizado pela revista "Elle", em Los Angeles, a atriz vencedora de um Óscar contou algumas histórias passadas no início da sua carreira e que a deixaram desconfortável, numa altura em que o escândalo de assédio sexual que envolve o produtor Harvey Weinstein está na ordem do dia.

"Quando era mais jovem e estava a começar no mundo do cinema, os produtores de um filme disseram-me que tinha de perder sete quilos em apenas duas semanas", conta, citada pelo jornal espanhol "El Pais".

A intérprete, de 27 anos, acrescentou que uma das atrizes havia sido despedida por não ter perdido peso suficiente e revela como foi uma das audições para esse mesmo filme. "Tive de dizer umas frases de um guião, nua, numa fila com outras cinco mulheres que eram muito mais magras dos que eu. Estávamos todas sem roupa e cobríamos as partes íntimas apenas com fita adesiva. Foi um momento humilhante e degradante. A produtora disse-me para eu utilizar as fotografias desse momento como inspiração para a minha dieta", denuncia.

No que ao tema do momento diz respeito, as acusações de assédio e abuso sexual a Harvey Weinstein, a atriz já se tinha pronunciado, considerando o comportamento do produtor "absolutamente perturbador". Embora tenham trabalhado juntos, Jennifer Lawrence não faz parte da lista de vítimas do produtor.