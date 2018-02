Jennifer Lawrence tira ano sabático para se dedicar a causas sociais

Ana Filipe Silveira Ontem às 20:18 Facebook

A atriz norte-americana Jennifer Lawrence decidiu fazer uma pausa na carreira para trabalhar com uma associação que luta contra a corrupção.

"Vou tirar um ano sabático. Trabalharei com a organização Represent Us, tentando ajudar os jovens a envolver-se politicamente a nível local." A revelação partiu da própria Jennifer Lawrence, numa entrevista ao programa "Entertainment Tonight".

A atriz, de 27 anos, tem vindo a trabalhar com a associação nos últimos meses e visitado escolas para falar sobre política e corrupção. Além de realçar a importância da "aprovação de leis anticorrupção em diferentes estados norte-americanos", pretende que os jovens percebam que são os decisores de amanhã e que é importante ser politicamente ativo.

A entrevista serviu para promover o mais recente filme da atriz, "Red Sparow", o último antes da pausa, no qual interpreta Dominika Egorova, uma espiã russa. Jennifer Lawrence garantiu que não vai participar em nenhum filme no próximo ano, nem pretende aceitar nenhum projeto relacionado com cinema.