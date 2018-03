Jennifer Lopez revela ter sido vítima de assédio no início da carreira

Dúlio Silva Hoje às 14:08 Facebook

Jennifer Lopez revelou que, tal como muitas outras mulheres que integram a indústria do cinema, já foi vítima de assédio sexual. O caso, que terá acontecido no início da sua carreira, nunca foi denunciado pela atriz e cantora.

É mais uma voz que se junta ao coro de mulheres que têm protestado, ao longo dos últimos meses, contra os casos de assédio e abuso sexual. Desta vez, foi Jennifer Lopez quem decidiu partilhar a sua história.

Em entrevista à revista "Harper"s Bazaar", a atriz afirmou já ter passado por uma má experiência em Hollywood. De acordo com as suas declarações, um realizador, cujo nome não foi revelado, pediu-lhe que se despisse e lhe mostrasse os seios.

"Eu nunca fui abusada da mesma forma que muitas mulheres foram. Mas se já me foi pedido por um realizador para tirar a blusa e mostrar os meus seios? Sim, já", contou a cantora, relatando um episódio que remete para o início da sua carreira.

No entanto, a também cantora esclareceu, à mesma publicação, que recusou fazê-lo. "Lembro-me de o meu coração bater tão depressa que parecia que me ia saltar do peito", recordou, confessando que na altura se sentiu aterrorizada.

Segundo Jennifer Lopez, tudo aconteceu durante as gravações de um dos seus primeiros filmes. No entanto, optou por não denunciar o caso, que foi agora levado a público.