Jennifer Aniston faz visita guiada à mansão de 17 milhões de euros

A atriz abriu as portas de sua casa e mostrou aos fãs a mansão de sonho em que vive, a propósito de uma produção para a revista "Architectural Digest". A casa está situada na Califórnia e foi adquirida pelo valor de 17 milhões de euros.

Jennifer Aniston, uma das mais conhecidas atrizes de Hollywood, que desde o início da sua carreira tem conquistado fãs por todo o mundo, decidiu recentemente fazer uma visita guiada à sua mansão milionária.

A eterna Rachel de "Friends", de 48 anos, abriu as portas de sua casa, em Los Angeles, a propósito da edição do mês de março da revista "Architectural Digest". Jennifer mostrou as reformulações feitas na vivenda, que foi adquirida em 2011 pelo valor de 21 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de euros.

A reforma e decoração do imóvel, que terá sido construído em 1965 pelo famoso arquiteto A. Quincy Jones, contou com a colaboração da própria atriz, que trabalhou em conjunto com o designer e amiga de longa data Stephen Shadley.

"Quando aqui chegámos, isto estava muito longe de ser o que eu queria", contou Aniston, em entrevista à mesma revista. "Eu valorizo sempre o conforto. Não quero uma casa linda e desconfortável", afirmou.

O espaço destaca-se pela mobília de luxo e pelas peças de acabamento orgânico, que dão um toque especial à casa. Também o exterior deixa qualquer pessoa deslumbrada, não faltando um moderno terraço com uma generosa piscina.

Jennifer Aniston mora com o marido Justin Theroux, de 46 anos, com quem é casada desde 2015. Foi na mansão que teve lugar a cerimónia, realizada em segredo, em que apenas marcaram presença os familiares e amigos mais chegados.