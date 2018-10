Jessica Athayde "desvenda" qual o sexo do filho de Rita Pereira

NA Hoje às 12:01 Facebook

Twitter

Grávida de seis meses, Rita Pereira ainda não desvendou, oficialmente, qual o sexo do primeiro filho, mas Jessica Athayde parece ter revelado a resposta. Gaffe ou brincadeira?

Através do jogo de perguntas e respostas que nos últimos tempos virou moda no Instagram, uma fã de Jessica Athayde questionou a atriz se será ela a "madrinha do bebé da Rita". A resposta não deixou muitas margens para dúvidas... Pelo menos quanto ao possível sexo da criança.

"A miúda só precisa de uma madrinha. Eu vou ser das muitas tias que a vai mimar", respondeu a estrela da TVI, dando a entender que Rita Pereira está grávida de uma menina. Resta saber se esta "revelação" terá sido, ou não, uma brincadeira de Jessica de modo a deixar no ar algumas dúvidas quanto à sua veracidade.

Certo é que a própria Rita Pereira, ainda que aparentemente sem querer, já se tinha referido ao rebento no feminino durante uma entrevista que deu a Carolina Patrocínio à margem da gala da semifinal dos Emmy Awards, em Lisboa.

"É a primeira vez que eu apareço publicamente com um a mais, o que não quer dizer que não possamos mostrar aquilo que temos quando somos duas", disse a atriz, de 36 anos, embora tenha corrigido logo de seguida. "Ou dois".