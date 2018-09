Jessica Athayde e Rita Ferro Rodrigues de férias no Dubai

AFS 07 Junho 2018 às 16:49 Facebook

Jessica Athayde continua a aproveitar as férias da melhor maneira e em cenários paradisíacos. Depois da viagem às ilhas Maurícias, com Kelly Bailey e Rita Pereira, a atriz está agora no Dubai com uma nova companhia, Rita Ferro Rodrigues.

Sempre muito assídua nas redes sociais, Jessica não quis deixar de aproveitar o momento para fazer alguma inveja aos seguidores. Na sua conta de Instagram, a namorada de Diogo Amaral mostrou-se em biquíni e com muito calor à mistura.

"Aqui estão 42 graus mas mais parece 52", escreveu na legenda da fotografia partilhada na manhã desta quinta-feira, ao mesmo tempo que revelou o novo destino, o Dubai. Em apenas duas horas e meia, a publicação tem cerca de 22 mil "gostos".

Ao mesmo tempo, a ex-apresentadora da SIC também atualizou a sua conta naquela rede social. De óculos de sol no rosto, Rita Ferro Rodrigues disse "presente": "Pausa boa 'cajamigas'", acompanhada da hashtag "porque eu mereço".

Jessica Athayde e Rita Ferro Rodrigues aproveitam a pausa na carreira para aproveitar da melhor forma possível o merecido descanso antes de rumarem a novos projetos profissionais.