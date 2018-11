Jessica Athayde forçada a contar que está grávida de Diogo Amaral

Dúlio Silva Hoje às 11:36 Facebook

Jessica Athayde está grávida pela primeira vez. O anúncio da gestação foi feito pela atriz e pelo namorado, Diogo Amaral, num texto assinado pelo casal no blogue do ator.

O casal de artistas confirmou estar à espera do primeiro fruto desta relação num artigo publicado, esta terça-feira de manhã, no blogue "Breaking Dad". "Estou, de facto, grávida, estou muito bem de saúde mas ainda muito no início da minha primeira gravidez", escreveu Jessica Athayde, que justifica o anúncio antecipado da sua primeira gestação por ter sido "confrontada com o facto de uma revista estar a preparar uma notícia sobre este assunto".

Leia o texto na íntegra:

"Adorava não ter de fazer este post mas infelizmente deixaram-me sem opção.

Começo por dizer uma coisa importante:

A taxa de abortos espontâneos numa primeira gravidez é enorme e, infelizmente, faz parte da vida de muitas mulheres. Quando engravidamos nunca sabemos se a gravidez vai correr como desejamos.

Estando perfeitamente consciente desta realidade, nunca pensei dar esta notícia antes de ter ultrapassado aquele que é considerado pelos médicos como o 'período de vulnerabilidade' de uma gravidez, fase essa em que me encontro.

Estou de facto grávida, estou muito bem de saúde mas ainda muito no início da minha primeira gravidez. Hoje fui confrontada com o facto de uma revista estar a preparar uma notícia sobre este assunto, sem qualquer pudor pela nossa (minha e do Diogo) intimidade ou respeito pelo nosso direito de comunicar publicamente este acontecimento ao nosso ritmo.

Isto entristece.

Se tudo correr bem, daqui a uns tempos andarei por aí barriguda. Se não acontecer, lá está, vocês também saberão, uma vez que nos vimos obrigados a falar muito antes do que era a nossa vontade.

Não queríamos nada ter dado esta notícia assim, mas o que não podemos mesmo permitir é que uma revista fale primeiro que nós sobre este assunto que, se tudo correr bem, promete ser um dos melhores momentos da nossa vida.

Pedimos desculpa aos nossos amigos, que vão ser surpreendidos por esta notícia através das redes sociais. A ideia era contar-vos pessoalmente.

Despeço-me! Quando me sentir segura, serão vocês os primeiros a saber mais novidades.

Até lá, não falaremos mais no assunto."

Recorde-se que Diogo Amaral já é pai de Mateus, de quatro anos, fruto do anterior relacionamento com a também atriz Vera Kolodzig.