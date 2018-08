Jessica Athayde fala sobre a dificuldade em lidar com distúrbios alimentares

AFS Hoje às 11:49 Facebook

Jessica Athayde já falou sobre o distúrbio alimentar que sofreu no passado. Questionada sobre o mesmo na rede social Instagram, a atriz respondeu que o "bichinho" permanece para "sempre".

Aos 32 anos, a atriz da TVI aparenta ser uma mulher feliz e confiante no seu corpo, como tem revelado por diversas vezes nas fotografias que publica no Instagram. No entanto, nem sempre foi assim.

Através da secção de Instastories daquela plataforma na Internet, um fã perguntou a Jessica Athayde se acha "possível a cura total de um distúrbio alimentar" ou se "o bichinho fica sempre, havendo apenas controlo". A atriz admitiu: "Fica sempre".

Distúrbios alimentares durante a juventude

A questão relembra o problema que Jessica viveu quando era mais nova e que a obrigou a pedir ajuda na clínica de Tâmara Castelo, filha do ator Virgílio Castelo, tal como contou em 2014 ao projeto feminista "Maria Capaz".

"Eu tive aquilo a que se chama de anorexia nervosa porque sou uma pessoa ansiosa", confessou na altura a ex-moranguita e que atualmente pode ser vista na telenovela "A Herdeira", emitida todas as noites pela estação de Queluz de Baixo.

Numa fase que considerou como horrível, a namorada de Diogo Amaral confessou que deixou de "comer" e que, além de não conseguir "engolir uma bolacha", nem tinha "forças para se levantar".

Essas declarações surgiram pouco tempo depois de ter sido criticada devido ao aparente excesso de peso que revelou ter durante um desfile, em outubro de 2014, no ModaLisboa e que tanta tinta fez correr na imprensa nacional.

Em maio deste ano, admitiu que voltou a recorrer aos cuidados da mesma clínica que no passado a tirou de uma "anorexia brutal", mas que desta vez o objetivo passou por tratar um problema de ansiedade graças a uma sessão de acupuntura.