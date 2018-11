Jessica Athayde lembra aniversário de Diogo Amaral com declaração de amor

Dúlio Silva Hoje às 13:06 Facebook

No dia do 37.º aniversário de Diogo Amaral, a namorada, Jessica Athayde, deixou-lhe uma declaração de amor no seu perfil de Instagram. "O melhor está por vir", escreveu.

Naquele que é o primeiro aniversário que Diogo Amaral celebra com Jessica Athayde como sua namorada, a atriz da TVI partilhou, na manhã desta segunda-feira, uma fotografia da cara-metade nas redes sociais.

Na legenda da imagem, assegurou: "Hoje é o teu dia! Teu e da tua avó Margarida. O melhor está por vir, vai ser o melhor ano da tua vida." A isto, Jessica acrescentou um singelo "amo-te" escrito em inglês.

O casal de atores assumiu publicamente o relacionamento em abril, depois de uma revista semanal os ter fotografado juntos num aeroporto, à chegada de uma viagem.

Este é o primeiro romance que Diogo Amaral confirma estar a viver depois da separação da também atriz Vera Kolodzig. Desse relacionamento nasceu o único filho de ambos, Mateus, hoje com quatro anos.