Jessica Athayde procura acalmar polémica entre Joana Latino e Júlia Palha

As críticas que Joana Latino dirigiu a Júlia Palha devido ao vestido que esta utilizou na gala "Men of The Year", da GQ, não foram bem vistas por muitas figuras públicas nacionais.

Sara Sampaio, Rita Pereira ou Rita Ferro Rodrigues foram algumas das que saíram em defesa da jovem atriz, de 19 anos. Mas Jessica Athayde veio colocar alguma água na fervura e pedir contenção no ataque à comentadora do programa "Passadeira Vermelha", da SIC.

No início da semana, e no rescaldo da gala "Men of The Year", da GQ, que juntou no Cinema São Jorge, em Lisboa, muitas caras conhecidas da televisão, Joana Latino comparou no programa "Passadeira Vermelha", da SIC, os seios de Júlia Palha a uma "prateleira", devido à forma que estas ganharam através do vestido que a atriz utilizou.

Revoltada com a situação, a jovem intérprete, de 19 anos, não deixou de responder à comunicadora da estação de Carnaxide. Além de ter referido ser "triste" que "em pleno 2018" um comentário destes tenha sido "tecido por uma mulher", explicou ainda que, "em tempos", foram "comentários leigos" como aquele que lhe deram "vontade de recorrer a uma redução". Repito: em tempos. Hoje em dia vivo confiante, e muito, com o meu corpo. Mas há quem não o seja assim tanto", concluiu Júlia Palha num texto publicado no Instagram.

Depois disso, foram muitas as figuras públicas que saíram em defesa da atriz. Sara Sampaio, Rita Pereira, Rita Ferro Rodrigues ou até Sofia Ribeiro, que classificou os comentários de Joana Latino como autênticos "disparates", foram alguns dos nomes mais sonantes.

No entanto, perante a onda de críticas que a comentadora de "Passadeira Vermelha" tem sido alvo, Jessica Athayde veio a público colocar alguma água na fervura. Através da secção de Instastories da sua conta no Instagram, a atriz pediu às amigas um pouco mais de contenção nos comentários dirigidos a Joana Latino.

"Amores, insultar o aspeto físico da Joana para defender a Júlia Palha não é o caminho certo. Estão apenas a fazer o mesmo. 'Body Shaming' nunca é o caminho. Aprendam todos com isto".

Até ao momento, a própria Joana Latino é a única que ainda não reagiu à polémica que se gerou depois dos comentários que ela própria teceu relativamente ao corpo de Júlia Palha.