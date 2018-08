Jessica Athayde: "Sim, namoro com o Diogo Amaral. É um excelente pai"

Dúlio Silva 14 Maio 2018 às 15:21 Facebook

Twitter

O que nas últimas semanas tem sido demonstrado através de imagens foi, domingo, confirmado através de palavras. Jessica Athayde assumiu a relação que mantém com Diogo Amaral e enalteceu o papel de pai do ator, que tem um filho, Mateus, fruto da sua anterior relação com a atriz Vera Kolodzig.

A atriz da novela "A Herdeira", da TVI, desafiou os seus seguidores da rede social Instagram a colocarem-lhe questões. A última à qual deu resposta era relacionada com a sua vida amorosa, depois de nas últimas semanas Jessica Athayde e Diogo Amaral terem partilhado publicamente fotografias em que surgem juntos.

"Namoras com o Diogo Amaral?", perguntou uma fã de Jessica, que respondeu com um prolongado "sim". Na mesma mensagem, a intérprete aproveitou para elogiar o dever paternal do ator. "É muito querido, um excelente pai e tem os olhos e os dentes mais bonitos que já vi na minha vida (isto foi para te envergonhar, Diogo)", brincou.

Recorde-se que Diogo tem um filho, o único fruto da sua anterior relação com a também atriz Vera Kolodzig. Mateus tem atualmente três anos.