Jessica Athayde vítima de assédio sexual no Instagram

Jessica Athayde está cansada do assédio de que tem sido alvo nas redes sociais por parte de, pelo menos, um fã mais atrevido. A atriz recebeu várias fotografias do órgão sexual deste seguidor e decidiu colocar um ponto final no assunto.

"Depois de continuar a receber este tipo de mensagens, todas elas serão públicas", escreveu a intérprete, de 32 anos, numa montagem publicada no Instagram e na qual é possível perceber, ainda que censurada pela atriz, que o homem identificado como Miguel Domingos lhe enviou várias fotografias de cariz sexual.

Ao mesmo tempo, Jessica Athayde questionou ainda "que direito" tem esta pessoa de lhe "enviar este tipo de mensagens" e terminou a publicação apelidando-o de "porco". Depois disto, o perfil deste internauta foi eliminado por ele próprio.