Carolina Morais Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Depois de revelar que lhe foi diagnosticada infertilidade, Jessie J garante que ainda não perdeu a esperança de, um dia, ser mãe. "Acredito em milagres."

Esta foi uma semana difícil para Jessie J. Depois de revelar - em palco, perante milhares de pessoas - que sofre de problemas de fertilidade, a cantora recorreu às redes sociais para agradecer todas as mensagens de apoio dos fãs.

"Disseram-me há quatro anos que não podia ter filhos. Também me disseram que teria de fazer imediatamente uma histerectomia e começar a tomar medicação", começou por explicar numa Instagram story. Mas Jessie J recusou o procedimento. "Não tomo medicação além da medicina natural e da mudança de alimentação. Ainda não perdi a esperança. Estou a fazer o melhor que posso."

Numa outra publicação, a namorada do ator Channing Tatum falou diretamente para todas as mulheres que também sofrem de infertilidade. "A minha história é apenas uma entre milhões. Estou com vocês, meninas. Eu vou ser mãe e vocês também. Acredito em milagres. Mas se não acontecer naturalmente, então é porque não era suposto acontecer."

A notícia foi revelada esta semana, durante um concerto em Londres, precisamente antes de interpretar o tema "Four Letter Word", que fala dos momentos de "tristeza" e "dor" provocados pelo diagnóstico.