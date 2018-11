Jessie J revela que não pode ter filhos. "Não pode ser algo que nos defina"

NA Hoje às 15:59 Facebook

Jessie J revelou que tem problemas de infertilidade e não pode ter filhos. A cantora adiantou que recebeu esta notícia do seu médico há quatro anos.

A namorada do ator Channing Tatum parou o concerto no Royal Albert Hall Show, em Londres, Inglaterra, para desabafar com os fãs sobre os seus problemas de fertilidade, que manteve em segredo até agora.

Antes de interpretar o tema "Four Letter Word", segunda-feira, Jessie J confessou que não pode engravidar. "Disseram-me há quatro anos que não poderia ter filhos", disse.

A intérprete britânica optou por não dizer nada em público por "simpatia" pelos seus admiradores. "Não vos disse nada por simpatia, porque sou uma de milhares de mulheres e homens que estão a passar por isto e que vão ultrapassar", explicou.

"Não pode ser algo que nos defina mas quis escrever esta música para mim num momento de dor e tristeza mas também para me alegrar, para dar aos outros algo que possam ouvir no momento em que ficar tudo muito difícil", adiantou.

No fim, a artista de 30 anos deixou uma mensagem de solidariedade a todas as pessoas que estão numa situação semelhante. "Se já passaste por isto ou viste alguém passar ou perder uma criança, tens de saber que não estás sozinho e que estou a pensar em ti com esta canção", concluiu.