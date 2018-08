Jim Carrey e o regresso à representação: "Estou de volta, mas não da mesma forma"

DS Hoje às 17:48 Facebook

Afastado da representação desde 2016, Jim Carrey, que vai voltar a aparecer no pequeno ecrã no final deste mês, revelou o que o levou a desistir das luzes da ribalta e falou dos projetos a que se tem dedicado.

"Eu já não queria estar no negócio [cinematográfico]", revela Carrey à revista "The Hollywood Reporter". "Eu não gostava daquilo que se estava a passar, da tomada de posse das grandes empresas. E talvez me estivesse a sentir atraído por outro tipo de escape criativo", continuou.

E, com efeito, o protagonista de "Ace Ventura" encontrou outro tipo de expressão artística, à qual se dedicou durante o período em que esteve ausente da representação. Jim Carrey dedicou-se à pintura e escultura e tem vindo a desenvolver diversos "cartoons" do presidente norte-americano, Donald Trump, que publica na rede social Twitter. Esta prática, garante o ator, rejuvenesceu-o.

Apesar de ter regresso marcado na televisão com a série "Kidding", que será transmitida pela Showtime a partir de 31 de agosto, Jim Carrey garante que terá uma postura diferente. "Estou de volta, mas não da mesma forma. Já não me sinto como o pequeno Jim que tentava enquadrar. Não sinto que tenha de me tentar agarrar a alguma coisa"