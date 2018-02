Jim Carrey livre de responsabilidade pela morte de antiga namorada

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:55 Facebook

Jim Carrey foi acusado pelos pais de Cathriona White, uma antiga namorada, de lhe fornecer os medicamentos que levaram à sua morte. O caso chegou a tribunal, tendo sido agora arquivado e ilibando assim o ator de qualquer responsabilidade.

O ator norte-americano, de 56 anos, debatia-se desde 2015 com acusações de ter fornecido medicamentos e influenciado a ex-namorada Cathriona White a tomá-los. Quem o dizia era a mãe da maquilhadora, que afirmava ainda que Jim Carrey teria transmitido doenças venéreas à filha. White morreu em setembro daquele ano, vítima de overdose de comprimidos.

Mais de dois anos passados, o artista vê-se ilibado de qualquer responsabilidade. Em declarações ao "The Hollywood Reporter", um representante do ator disse que as acusações foram retiradas e o caso arquivado.

Carrey e White estiveram juntos entre 2012 e 2013. Reconciliaram-se no início de 2015, mas voltaram a terminar o namoro cerca de um mês antes de Cathriona ter colocado um ponto final na sua vida através da ingestão propositada de medicamentos.