Jim Carrey volta a atacar Donald Trump com desenho satírico

Já não é a primeira vez que o ator Jim Carrey desenha caricaturas que evolvem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ator voltou à carga e desta vez com um caso recente e bastante polémico.

É sabido que Donald Trump é protagonista de uma polémica em torno de uma alegada relação com uma atriz pornográfica, em 2006, antes de ser eleito e depois de se casar com Melania. Stephanie Clifford, mais conhecida por Stormie Daniels, terá recebido 130 mil dólares, por parte do advogado de Trump, para não falar sobre a relação.

Esta situação não passou despercebida a Jim Carrey. Para demonstrar que está a par de tudo o que se passa no seu país, o ator de 56 anos publicou uma caricatura em que é possível ver Donald Trump a ter relações sexuais com Stormie Daniels.

Intitulado de "Fifty Shades of Decay" ("Cinquenta Sombras de Decadência"), o desenho publicado no Twitter mostra o escudo presidencial a tapar as partes íntimas do presidente e a atriz pornográfica a arrancar o famoso cabelo de Trump.

Percorra a galeria e veja alguns dos desenhos com que Trump foi brindado pelo ator e comediante.