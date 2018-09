Jimmy Fallon premeia fãs e paga-lhes jantar de 978 euros

NA Hoje às 18:01 Facebook

Autógrafos, selfies, beijinhos? Nada disso. Jimmy Fallon foi surpreendido por dois casais de fãs na mesa ao lado de um restaurante. Depois de não ter sido incomodado, o comunicador... pagou a conta.

Fallon e a mulher estavam a jantar no restaurante Il Mulino, nos Hamptons, em Nova Iorque, sentados perto de dois casais muito especiais. Ao contrário do habitual, os quatro comensais, apesar de terem dado pela presença de Jimmy Fallon decidiram presenteá-lo com uma refeição tranquila.

Enzo Lentini, gerente do estabelecimento, assegurou ao site Newsday que os dois casais "não queriam acreditar que estavam tão perto" de Jimmy Fallon mas optaram por manter a calma.

O rosto do programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon", transmitido pela NBC, acabou por presentear os admiradores pela atitude, ao pagar-lhes a despesa do jantar de 978 euros.

"No final, Jimmy chegou ao pé deles e disse: 'Agradeço-vos por não terem incomodado. Sei que queriam dizer 'olá'", contou Enzo Lentini, em entrevista à publicação.