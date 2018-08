Jô Caneças revela que tem de voltar à quimioterapia

Nuno Azinheira 30 Abril 2018 às 12:01 Facebook

A lutar contra um cancro no pâncreas desde janeiro do ano passado, Jô Caneças voltou a partilhar com os seus seguidores o estado de saúde. E as notícias não são as melhores. A mulher de Álvaro Caneças voltou à quimioterapia. E volta a receber um corrente de força.

O cancro no pâncreas de Jô Caneças alastrou ao fígado. A notícia foi dada pela própria esta segunda-feira através do seu perfil de Instagram.

"Bom dia para vós que eu tive de voltar. O meu pâncreas não está bem e passou para o fígado. Por isso voltei para a quimioterapia, fiquem bem beijinhos", escreveu a acompanhar duas fotografias.

A revelação mereceu várias manifestações de apoio por parte dos seguidores de Jô Caneças. "Força, é uma guerreira e vai vencer!", "Muita forca Deus ta consigo nos tambem" e "Esta será mais uma batalha que será vencida por si. Nunca perca a fé! Um grande beijinho e boas melhoras" são alguns dos exemplos.

Foi em janeiro do ano passado que Jô Caneças ficou a saber que tinha cancro. Desde que iniciou a batalha, a mulher de Álvaro Caneças tem vindo a partilhar com os seus seguidores o seu estado de saúde e não deixou de fazer a sua vida.

"Tenho medo, mas acredito que não é desta que me vou. Deus dá as coisas e quando não as leva logo de uma vez é porque acha que as pessoas aguentam e vão vencer. Senão levava-me logo e pronto", afirmou no início do verão passado.

Jô Caneças garante que a fé, na qual se refugia, lhe tem dado "muita força". "Não saio de minha casa sem antes me benzer no meu santuário. Quando entro no meu quarto é a mesma coisa. Tenho a minha fé e sou muito crente", afiançou.