João Baião disfarçado de Teresa Guilherme, Marisa Liz ou Donald Trump

João Baião vestiu a pele de diversas personalidades nacionais e internacionais durante os ensaios da peça de teatro de fim de ano "A Volta ao Mundo no Politeama" e partilhou o resultado final no Instagram.

A apresentadora Teresa Guilherme, as cantoras Marisa Liz e Cher, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a relações públicas Mariama Barbosa foram as personalidades cujo visual foi recriado pelo apresentador da SIC, que recorreu a perucas e acessórios para ficar o mais parecido possível. João Baião fez depois uma montagem fotográfica com imagens dos verdadeiros para que melhor se percebam as semelhanças.

O comunicador é o protagonista da peça de teatro "A Volta ao Mundo em 80 Minutos", de Filipe Féria, que terá uma edição especial de fim de ano no Teatro Politeama, sendo estas algumas das figuras que deverá imitar.

As imagens receberam vários comentários, inclusive de caras bem conhecidas da televisão. Tânia Ribas de Oliveira, com quem João Baião fez dupla na RTP1, comentou a fotografia de Marisa Liz com a frase "é a melhor" e o cantor Sérgio Rossi adjetivou a imitação de Teresa Guilherme de "incrível".