João Manzarra investe "tempo, dinheiro e alma" em novo negócio

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

João Manzarra continua a apostar na vertente de empresário. Nos últimos três anos, o apresentador dedicou-se a restaurar um espaço anteriormente usado como talho, transformando-o em loja e cafetaria vegans. "Está tudo de sonho", diz, entusiasmado.

Chama-se O Antigo Talho, está localizado na Avenida Duque de Loulé, em Lisboa, e é "uma homenagem a todos os que partilham o planeta connosco". Assim se define o novo negócio de João Manzarra, já aberto ao público, que demorou três anos a ser construído.

"Às vezes as histórias procuram-se. Foi assim há três anos, estava eu na euforia e celebração de uma vida à base de plantas quando dou por mim a procurar um talho para o veganizar", explica o profissional da SIC numa mensagem partilhada nas redes sociais.

O apresentador acabou "por encontrar um muito bonito por fora, ativo há mais de cem anos no coração de Lisboa". "Atirei-me de cabeça com uma oferta grande. Fiquei com ele e investi tudo. Tempo, dinheiro e alma", admite.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"O espaço foi dividido em dois", refere. "No piso térreo uma loja multimarcas vegana com forte aposta no design e na sustentabilidade, no piso de cima um café/restaurante com iguarias veganas capazes de convencer qualquer carniceiro."

A assumir uma dieta vegan desde 2014, depois de ter visto o documentário "Cowspiracy: The Sustainability Secret", João Manzarra deixou, no final desse ano, a gestão do restaurante Matateu, que tinha na zona de Belém. "Precisamos dos animais, mas não de nos servir deles", defende o apresentador na nota em que apresenta o seu mais recente projeto profissional.

Para além de O Antigo Talho, o comunicador, de 32 anos, apostou ao longo dos últimos tempos noutras áreas de negócio. É sócio de três espaços de crossfit e abriu um hostel na Ilha do Baleal.