João Mota e Mariana Monteiro celebram "seis anos de amor"

João Mota assinalou nas redes sociais o aniversário do seu namoro com a atriz Mariana Monteiro, com quem está a celebrar "seis anos de amor".

São um dos casais mais discretos do panorama artístico nacional e já estão juntos há seis anos. De forma a celebrar a união, João Mota publicou uma fotografia da sua mais-que-tudo nas redes sociais e fez-lhe uma singela declaração.

"Dias de sol com seis anos de amor" foi a frase escolhida pelo ator e ex-concorrente do "reality show" "Casa dos Segredos" (TVI) neste dia especial. Os fãs fizeram questão de felicitar o casal por mais um ano de de vida em comum e deixaram mensagens de parabéns na caixa de comentários. "Parabéns e que venham mais", "que lindos" ou "que venham mais assim dessa maneira 'caliente'" são alguns dos desejos dos internautas.

João Mota tornou-se conhecido do grande público português em 2012, ao sagrar-se vencedor da segunda edição do programa "Secret Story". Ingressou, depois, no mundo da moda e da representação, do qual Mariana Monteiro já fazia parte. A atriz estreou-se na terceira série de "Morangos com Açúcar", no papel de Beatriz Gouveia.