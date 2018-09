João Paulo Rodrigues celebra aniversário da filha mais velha

Nuno Azinheira 02 Junho 2018 às 14:59 Facebook

O apresentador da SIC escolheu o Instagram para fazer uma dedicação de amor pública à filha Rita. Os fãs deram os parabéns ao pai babado.

A filha mais velha de João Paulo Rodrigues e Juliana Marto completa este sábado oito anos e o apresentador do "Queridas Manhãs" não quis deixar de homenagear a sua filha com uma fotografia e uma mensagem de felicitações.

"Ainda há pouquinho eras uma princesa bailarina... Estás tão crescida meu amor. Parabéns. Amo-te. Sempre... e para sempre", escreveu "Jota", como é carinhosamente tratado o profissional.

Com quase 25 mil seguidores naquela rede social, João Paulo Rodrigues foi brindado ainda com várias mensagens de felicitações dos seus seguidores.

"Que venham muitos mais, sempre felizes", ou "Parabéns Papás! E muitas felicidades a Ritinha" foram dois dos comentários publicados.

Rita, a filha mais velha, e Sofia, de dois anos, são o resultado do casamento do profissional da SIC com Juliana Marto.

Ao fim de 12 anos, o casal separou-se no final do ano passado, tendo João Paulo confirmado em março que "está feliz" ao lado da nova namorada, Ana Amaro.