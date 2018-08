João Paulo Rodrigues homenageia filha mais nova em dia especial

João Manuel Farinha Hoje às 11:24 Facebook

João Paulo Rodrigues tem-se revelado um homem muito atento à família. Depois de na sexta-feira o apresentador ter utilizado o Instagram para recordar o pai, desaparecido há 20 anos, desta vez o motivo foi de celebração da vida.

Sofia, a filha mais nova do profissional da SIC, comemorou este domingo o segundo aniversário e por esse motivo João Paulo Rodrigues decidiu homenageá-la através de um registo fotográfico partilhado com os fãs naquela rede social.

"Fez dois aninhos... E adormeceu! Parabéns, amor da minha vida. Dorme... Eu vou estar sempre por perto", escreveu o humorista e apresentador.

Além da aniversariante, Jota, como é também conhecido, tem uma outra filha, Rita, de oito anos. As duas meninas são fruto da relação que manteve durante 12 anos com Juliana Marto, de quem se separou no ano passado.

Em março, João Paulo Rodrigues começou a namorar com Ana Amaro, oftalmologista que conheceu no "Queridas Manhãs", programa que apresenta ao lado de Júlia Pinheiro.