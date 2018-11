Joaquim Bastinhas saiu do coma induzido pelos médicos

NA Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Joaquim Bastinhas já saiu do coma em que foi induzido pelos médicos após ter sofrido complicações quando recuperava de uma operação a um pólipo nos intestinos.

O estado de saúde do mediático cavaleiro está a evoluir de dia para dia. Joaquim Bastinhas saiu, na quinta-feira, do coma induzido mas continua internado na Unidade dos Cuidados Intensivos do Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

"Tem estado a reagir muito positivamente, mas ainda se encontra sob o efeito de relaxantes e sedativos", revelou uma fonte ao Farpas, blogue sobre o universo da tauromaquia.

O profissional, de 62 anos, foi colocado em coma pelos médicos nos dias a seguir a ser operado à infeção bacteriana. Recorde-se que Joaquim Bastinhas, uma das referências do mundo tauromáquico, deu entrada na unidade hospitalar há mais de uma semana.