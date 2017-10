Joe Jonas e atriz de "A Guerra dos Tronos" estão noivos

Hoje às 14:30 Facebook

O cantor Joe Jonas e a atriz Sophie Turner, que interpreta Sansa em "A Guerra dos Tronos", vão casar-se. Ambos usaram as contas de Instagram para anunciar a boa nova.

Sophie Turner e o ex-membro da banda Jonas Brothers publicaram este domingo a mesma fotografia nas redes sociais, na qual se pode ver a mão da atriz com o anel de noivado por cima da mão do cantor. Sophie, de 21 anos, partilhou-a com a legenda "Eu disse sim", enquanto Joe, de 28, escreveu "Ela disse sim".

Nos comentários, os fãs mostraram-se eufóricos e elogiaram o casal, mostrando-se curiosos por saber quando será o casamento, informação que nem Joe nem Sophie ainda divulgaram.

Apesar de se manter discreto, o casal está junto há quase um ano e deu recentemente a conhecer que adotou um cão da raça Husky Siberiano, a que chamou de Porky Basquiat.