JMF Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

Rita Ora foi alvo de muitas críticas depois de uma atuação menos bem conseguida. O "playback" da cantora não correu da melhor maneira e John Legend saiu em sua defesa.

Rita Ora participou no desfile anual de Ação de Graças, em Nova Iorque, que todos os anos conta com a participação de nomes sonantes da música. Durante a atuação desta quarta-feira, a música começou a tocar mais cedo do que o previsto e nunca esteve sincronizada com os movimentos labiais da artista.

A organização do evento admitiu os problemas técnicos e assumiu a responsabilidade pela falha, à qual Rita Ora foi completamente alheia. No entanto, o momento foi filmado e foi uma questão de tempo até começarem a surgir as primeiras críticas.

"Os únicos músicos com coragem para atuar ao vivo são as orquestras", escreveu um internauta. "Nem mesmo depois de ser apanhada ela conseguiu fazer um bom trabalho" ou "Ela estava noutro planeta" são alguns dos comentários anexados ao vídeo no YouTube.

O cantor John Legend também já participou no famoso desfile e mostrou-se solidário com a colega: "Facto engraçado. Todos temos de fazer 'playback' neste desfile porque os carros alegóricos não têm capacidade para aguentar os requisitos de som que uma atuação ao vivo exige. Espero que tenham gostado na mesma. Fiquem a saber que se forem aos meus concertos as vozes são 100% ao vivo!"

Rita Ora "retweetou" a mensagem e agradeceu as palavras de Legend: "John Legend, obrigado por clarificares o que eu estava prestes a 'tweetar'. É irritante para nós, mas pronto! Todos os meus concertos são 100% ao vivo e sempre foram! Quando vierem a um concerto meu preparem-se. De regresso às festividades! Que as vossas sejam boas", concluiu a intérprete.