John Legend e Chrissy Teigen revelam nome do segundo filho

John Legend e Chrissy Teigen foram pais pela segunda vez na semana passada, mas só este domingo é que revelaram ao mundo o nome do filho mais novo.

"Olá, mundo! Este é o Miles Theodore Stephens", escreveu a mulher do cantor e compositor norte-americano na sua conta de Instagram, na legenda de uma fotografia em que se pode ver o rosto do bebé, ainda de olhos fechados e com a mão na face.

"A nossa casa está recheada de amor", concluiu, orgulhosa, Chrissy Teigen. A publicação atingia na manhã desta segunda-feira três milhões e meio de "gostos".

Ao mesmo tempo, também John Legend partilhou a mesma fotografia na sua conta de Instagram, com uma mensagem mais curta, mas não menos sentimental: "O nosso novo amor, Miles Theodore Stephens".

Também na madrugada desta segunda-feira, Chrissy publicou outra fotografia, em que surge com o recém-nascido ao colo, enquanto a filha mais velha do casal, Luna Simone, brinca no chão com um objeto em forma de harpa.

Apesar de o nascimento de Miles ter sido previsto apenas para o mês de junho, o bebé chegou ao mundo na passada quinta-feira.