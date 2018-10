Johnny Depp revolta-se contra Hollywood: "Circo de merda"

Carolina Morais Hoje às 13:30, atualizado às 13:45 Facebook

Twitter

Numa entrevista à "GQ" britânica, Johnny Depp fala sobre a sua relação tumultuosa com a Disney, as acusações de violência doméstica de Amber Heard e o que verdadeiramente pensa de Hollywood. "Maldito circo de merda."

É um dos atores mais adorados pelo público, apesar de estar fora do "radar" há já algum tempo. Mas é propositada essa ausência. É que, nestes últimos anos, Johnny Depp foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Amber Heard, e atravessou várias dificuldades a nível financeiro e profissional.

Não lhe agradam as "teorias da conspiração" que têm circulado em Hollywood acerca de si. "Maldito circo de merda. As pessoas começaram a processar-me a cada oportunidade que tinham. Eu sei que nunca poderia ser a Cinderela, mas senti que num período muito curto de tempo me transformaram num monstro", desabafou o ator, em conversa com a "GQ".

"Sentia as pessoas a olharem para mim de maneira diferente, devido às acusações. E depois começaram a dizer coisas às revistas. Mas a única coisa que eu podia fazer era saber o que eu tinha feito. Eventualmente, a verdade será revelada. Sei qual é a verdade e se tiver de me afastar de tudo hoje, do trabalho, da carreira, então está bem", admitiu ainda.

O ator, de 55 anos, aproveitou ainda a entrevista para voltar a negar as acusações de violência doméstica para com a ex-mulher. "Magoar alguém que amo? Não, não era algo que eu faria. Por isso, inicialmente mantive-me calado. Não ia começar uma troca de insultos com alguém. Deixei-a dizer o que tinha a dizer, e os meus advogados tratariam do resto."

O ex-casal deu início ao processo de divórcio em 2016, apenas 15 meses após o casamento, e acabou por chegar a acordo fora dos tribunais - Depp concordou em dar seis milhões de euros para encerrar o caso. Ainda assim, o ator lamenta o impacto que as acusações tiveram nos seus filhos. "Tirarem-me dinheiro que seria dos meus filhos? Eu trabalho por eles. Tenho a certeza de que não foi fácil para o meu filho de 14 anos ir para a escola."

O protagonista da saga "Piratas das Caraíbas" revelou ainda que a sua relação com a Disney sempre foi conturbada. "A Disney odiava-me. Tentaram arranjar qualquer forma de se livrarem de mim, de me despedirem."

O eterno Jack Sparrow tem muitas mais histórias para contar. E é por isso que, ainda antes de terminar a relação com Amber Heard, começou a escrever um livro de memórias. "Escrevi cerca de 300 páginas e ainda me faltam outras 300. Tenho mais histórias." Aguardemos então o resultado final.