Jorge Gabriel deixa pai aos cuidados da Santa Casa da Misericórdia

Foi "um dos momentos mais angustiantes" da sua vida, que Jorge Gabriel quis partilhar publicamente. O apresentador de 49 anos levou o seu pai para a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, onde ficará a viver.

"Medidos todos os prós e contras, e por sua livre vontade", o pai do profissional da RTP1 passou, desde esta sexta-feira, "a viver ao cuidado da Santa Casa da Misericórdia da Amadora". A notícia foi adiantada pelo filho, nos seus perfis de Facebook e Instagram, nos quais revela o quão difícil foi tomar esta decisão.

"Acabei de passar por um dos momentos mais angustiantes da minha existência. Uma mistura de sentimentos entre o que devo e o que não desejava tê-lo feito", refere Jorge Gabriel, que quis acompanhar a mensagem em que torna pública esta questão do foro pessoal com uma fotografia sua e do pai.

O apresentador sublinha que o progenitor "está em boas mãos, rodeado de carinho". Mas se, por um lado, isto o "tranquiliza", por outro, deixa-lhe "com o coração em fanicos". "Amo-te muito, Pai", acrescentou Jorge na mesma nota.