Jornal revela vidas separadas de Melania e Donald Trump na Casa Branca

A primeira-dama norte-americana, Melania Trump, terá "erguido um muro" entre as alas este e oeste da Casa Branca e raramente vê o marido. A informação é avançada pelo jornal "The Washington Post", que chegou à fala com vários membros da equipa da residência oficial dos Estados Unidos.

O facto de serem marido e mulher não os impede de fazerem rotinas separadas dentro da mesma casa. É isso que dizem os trabalhadores da residência oficial do presidente dos Estados Unidos e alguns amigos de Donald e Melania Trump, que até já admitiram ser muito independentes um do outro.

O presidente norte-americano acorda às 5.30 horas e começa por ver notícias na televisão e escrever no Twitter, afirma o "The Washington Post". Noutro quarto, Melania Trump acorda um pouco mais tarde e preparar o filho de 12 anos para a escola é a primeira tarefa do dia.

A primeira-dama passa a maior parte do tempo na ala este da Casa Branca, onde tem um escritório em processo de renovação, enquanto Donald e Ivanka Trump, a filha mais velha, passam o dia a trabalhar nos respetivos gabinetes situados na ala oeste. O jornal norte-americano escreve que Melania "ergueu um muro" entre as duas alas e que apenas se desloca à zona de trabalho do marido quando os deveres oficiais assim o exigem.

De acordo com atuais e antigos assessores da Casa Branca, Donald e Melania nem sempre jantam juntos, podendo passar quase um dia inteiro sem se verem. Uma informação que é desmentida por Stephanie Grisham, porta-voz da primeira-dama, que afirma que a família "passa a maioria dos serões em conjunto".

Contudo, quem conhece as agendas do casal assegura que nem nas férias ou aos fins de semana Donald e Melania passam muito tempo juntos. Em Mar-a-Lago, na Florida, onde tem casa, Trump tem por hábito jantar ou jogar golfe com políticos e empresários, ocasiões em que Melania raramente é vista.

O alegado afastamento do casal está a ser associado ao escândalo em que Donald Trump se viu envolvido recentemente, com a atriz pornográfica Stormy Daniels a alegar ter recebido dinheiro para não denunciar um caso amoroso entre ambos.

Vários analistas políticos afirmam que a quebra de proximidade entre o casal é prejudicial para a imagem de Donald Trump, que vai precisar de Melania para vencer as eleições de 2020.