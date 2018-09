Jornalista da SIC "consciente" após sofrer convulsões em voo

Dúlio Silva Hoje às 13:13 Facebook

Bernardo Ferrão, subdiretor de informação da SIC, está internado, em isolamento, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, depois de ter sofrido duas convulsões num voo de avião, confirmou o JN junto de fonte próxima do jornalista.

Bernardo Ferrão regressava, na noite de quinta-feira, de Angola, onde acompanhou a visita oficial do primeiro-ministro português, António Costa, àquele país, quando teve duas convulsões. Foi socorrido por um médico, que seguia no mesmo voo e que pediu ao piloto que efetuasse uma aterragem de emergência.

Fê-lo no Gana, onde o jornalista foi hospitalizado e submetido a uma bateria de exames. O subdiretor de informação da estação de Carnaxide recebeu, depois, autorização para regressar a Portugal. Deu entrada de urgência no Hospital de São José, em Lisboa, para perceber a origem do processo infeccioso.

Mais tarde, foi transferido para o Curry Cabral, "que tem o serviço mais apropriado" na área de Infecciologia, explicou ao JN, este domingo, uma fonte próxima de Bernardo Ferrão. A mesma pessoa assegurou ao nosso jornal que o profissional da SIC se encontra "consciente e estável", mas ainda em isolamento.

Contactado pelo JN, o repórter de imagem que viajou com o jornalista para Angola, Rafael Homem, não quis avançar com detalhes, afirmando apenas que, com ele próprio, "está tudo bem".