Jornalista da TVI Bruno Caetano hospitalizado

O repórter da rubrica de crime do "Você na TV" foi internado este sábado no hospital para se submeter segunda-feira a uma intervenção cirúrgica.

Bruno Caetano fez uma rutura total do tendão de aquiles e vai ser operado esta segunda-feira. Foi o próprio jornalista, rosto da "Crónica Criminal" no programa de Manuel Luís Goucha, que partilhou essa informação com os seguidores.

O profissional publicou este sábado uma fotografia em que surge com a perna e pé esquerdo engessados na cama de um hospital. "Só assim é que me param. Rutura total do tendão de aquiles. Operação é já na 2ª feira!", lê-se na imagem.

A revelação motivou a preocupação dos amigos e seguidores, que não deixaram de enviar mensagens de ânimo e de melhoras para o repórter da TVI.

"Um guerreiro nunca pára! So faz um intervalo!", "Ui... Até doeu só de ler.... Recuperação rápida!" ou "Conheço alguém que vai querer desenhar nessa perna..." são alguns dos comentários.