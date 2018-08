José Carlos Malato fala sobre homossexualidade após morte do pai

Nuno Azinheira 11 Maio 2018 às 18:59 Facebook

Dez dias depois da morte do pai, José Carlos Malato escreveu, no Instagram, uma mensagem sobre a homossexualidade, que o apresentador da RTP assumiu há já algum tempo. Esta sexta-feira, lembrou que "há coisas que a gente não faz por respeito ao pai".

"Na minha geração, há coisas que a gente não faz por respeito aos pais. Por respeito ao pai, que é diferente da mãe." Foi esta a razão que levou José Carlos Malato, 54 anos, a nunca manifestar publicamente a homossexualidade. Nunca se escondeu, mas também nunca falou abertamente do assunto. Até esta sexta-feira.

Uma semana depois de se ter despedido do pai, António Malato, que morreu no passado dia 1, vítima de cancro, o profissional de televisão publicou esta sexta-feira na sua conta de Instagram uma fotografia em que surge a beijar João Caçador, com quem manteve uma relação pública durante um ano e meio.

Malato lembra que "nas gerações mais recentes", esconder a orientação sexual "já não faz sentido". "Porque os pais são diferentes, têm outra mentalidade, e os filhos têm a urgência urgente de ser felizes. Foram muitos anos", escreve.

Na mensagem na rede social, Malato recorda o pai com a hashtag #saudadinhas. E termina a mensagem com uma frase em que pensa no progenitor. "Onde estiver, compreenderá, finalmente, todas as dimensões da palavra amor".

A mensagem do apresentador da RTP gerou vários comentários de seguidores, a elogiar a atitude e desejar felicidades. Entre eles, várias de figuras conhecidas dos portugueses. A apresentadora Filomena Cautela, a cantora Mónica Sintra e o comentador Flávio Furtado são alguns que deixaram comentários ao comunicador.

A relação entre José Carlos Malato e João Caçador, que foi pública durante um ano e quatro meses, com várias fotografias partilhadas nas redes sociais, e declarações públicas de amor, terá terminado no final do ano, mas o apresentador da RTP e o músico ter-se-ão aproximado nas últimas semanas.

Sem confirmar que estão de novo juntos, a publicação desta sexta-feira no Instagram parece não deixar dúvidas: o casal deu uma nova oportunidade à relação.