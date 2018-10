José Carlos Malato de costas voltadas com a mãe

João Manuel Farinha Hoje às 09:33 Facebook

José Carlos Malato revelou que a mãe deixou de privar consigo por estar desassociado das Testemunhas de Jeová e devido à sua orientação sexual.

O apresentador fez esta quarta-feira à noite um desabafo acerca da sua relação com a progenitora, que já viveu melhores dias. Cinco meses após ter perdido o pai, o comunicador da RTP1 diz-se igualmente órfão de mãe.

"Perdi o meu pai há 5 meses, em circunstâncias trágicas. Como se não bastasse, temo ter perdido também a minha mãe, neste tempo que passou. Sou desassociado há mais de 30 anos das Testemunhas de Jeová e, por essa razão, a minha mãe foi proibida/proibiu-se de privar comigo e com a minha irmã, vir a nossa casa, tirar fotografias, andar connosco na rua", começou por redigir, justificando depois o motivo do afastamento.

"Porque somos desassociados desta organização fundamentalista e radical e eu porque sou gay. Na qualidade de órfão de pai e mãe, estou disponível para adoção! Quem precisar do carinho de um filho amoroso, exemplar, com as minhas características candidate-se! Como diz Tom Veloso 'todo o homem, precisa de uma mãe!'", concluiu.

Nas centenas comentários à publicação, vários admiradores tentaram reconfortar José Carlos Malato. "Não há nada que separe o amor entre uma mãe e um filho... é temporário", escreveu uma seguidora, ao que o apresentador prontamente respondeu: "Não é."

Em resposta a outro comentário, Malato afirmou que "o fundamentalismo supera tudo" e que se trata de "um caso perdido".