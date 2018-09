José Carlos Malato e João Caçador separados

João Manuel Farinha Hoje às 09:47 Facebook

José Carlos Malato e João Caçador terminaram o namoro. O anúncio da separação foi feito pelo apresentador da RTP1, esta segunda-feira, através de um comunicado nas redes sociais.

Chegou ao fim o namoro do apresentador José Carlos Malato e do fadista João Caçador. Num esclarecimento publicado nas redes sociais, o comunicador garantiu que continua amigo de João Caçador, com quem manteve um relacionamento nos últimos dois anos.

"Para os devidos interessados, informo que já não estou com o João", pode ler-se no início de uma publicação feita na rede social Instagram. Ficamos amigos, não há 'partilhas' e cada um está feliz com o seu estado civil: solteiro. Sem dramas. De uma forma civilizada, estes dois anos. Não inventem. Somos amigos."

Malato deixou ainda a garantia de que esta foi a primeira e última vez que falou sobre o tema: "O assunto morre aqui. Sem mais perguntas, nem mais respostas. Fui claro! Obrigado!"

José Carlos Malato e João Caçador conheceram-se em 2016 mas a relação só foi dada como certa em maio deste ano, dez dias depois da morte do progenitor da estrela da estação pública de televisão. Na altura, Malato justificou que tal se deveu por "respeito ao pai, que é diferente da mãe".