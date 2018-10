José Eduardo Moniz "muito satisfeito" com regresso de Manuela Moura Guedes

Carolina Morais Hoje às 10:35 Facebook

José Eduardo Moniz admite estar "muito satisfeito" com o regresso da sua mulher, Manuela Moura Guedes, à televisão, embora num canal concorrente. Mas adverte: "Temos vidas profissionais separadas."

Falta pouco menos de uma semana para Manuela Moura Guedes regressar, de forma regular, à televisão - embora como comentadora e não jornalista. José Eduardo Moniz, o seu marido, tem-se contido na hora de comentar o assunto, mas não deixa de admitir estar "muito satisfeito".

"Acho que é muito bom para ela. Fico contente que ela tenha voltado ao ativo. Está satisfeita e feliz", assegura o consultor de entretenimento da Media Capital, que detém a TVI.

E o facto de Manuela regressar pela mão da SIC, concorrente da sua estação, não parece incomodá-lo. "Temos vidas profissionais separadas. Sempre tivemos."

E por falar no seu canal, José Eduardo Moniz mostra-se tranquilo quando confrontado com a saída de Cristina Ferreira. "Acho que a TVI tem muitas estrelas. Também se dizia que quando eu fosse embora seria um dilúvio e não foi. Acho que as pessoas têm de olhar para a realidade com muita calma. Ninguém é insubstituível, embora haja pessoas mais difíceis de substituir do que outras", reconhece.