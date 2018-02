José Fidalgo com saudades de ter os filhos "por perto"

Nuno Azinheira Hoje às 12:44 Facebook

A viver no Brasil, o ator português sente falta de estar perto dos dois filhos e manifestou isso mesmo num desabafo nas redes sociais. José Fidalgo, que integra o elenco da novela "Deus Salve o Rei", é pai de Lourenço e Maria.

Ao aceitar o desafio da Globo, José Fidalgo, de 38 anos, mudou-se para o Brasil e teve de se afastar dos filhos. Apesar da boa fase que vive a nível profissional, o intérprete não se sente completo sem a presença daqueles que mais ama.

Numa publicação em tom de desabafo no Instagram, lamentou a distância que o separa de Lourenço, de oito anos, e Maria, de três: "Bem que gostaria que, por vezes, o ponto de partida e de chegada se unissem, só para vos ter por perto."

Se dúvidas houvesse de que a mensagem se dirigia aos filhos, o galã português acrescentou cinco "hashtags" à frase: "Para os meus amores", "meus filhos", "casal da minha vida", papai vos ama" e "amor puro".

No passado mês de outubro, o filho mais velho visitou-o no Brasil na companhia da mãe, a empresária Fernanda Oliveira, com quem Fidalgo foi casado. Quanto a Maria, fruto de um relacionamento nunca assumido com a arquiteta Nádia Nóvoa, não há registo público de que já tenha ido visitar o pai.

Numa tentativa de animar José Fidalgo, o modelo Luís Borges - de quem o ator é amigo - fez um comentário à publicação: "Queres que te corte a barba?", escreveu em tom de brincadeira. A barba e o cabelo são uma das imagens de marca de Constantino, a personagem de José Fidalgo na novela "Deus Salve o Rei".