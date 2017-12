José Fidalgo em excelente forma física no regresso a Portugal

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:59 Facebook

Twitter

Partilhar

José Fidalgo voltou, por uns dias, a Portugal, onde vai virar a última folha do calendário. No regresso, nada como manter o corpo escultural, sob as orientações de um conhecido "personal trainer".

Aproveitando uma pausa nas gravações da novela "Deus Salve o Rei", da TV Globo, o ator veio passar a quadra natalícia na sua terra natal.

Mesmo de férias, José Fidalgo, de 38 anos, não descura os cuidados com o corpo. E fá-lo na melhor companhia: com o filho, Lourenço, de oito anos, que o acompanhou numa sessão de treino com Nilton Bala, conhecido como o PT dos famosos em Portugal.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Hoje [quinta-feira, dia 28] foi dia de fortalecer o core do Constantino. Já tinha saudades, brother. Excelente treino. Nota 10 também para o Lourenço", escreveu Nilton Bala na legenda de uma fotografia captada no final do treino. O brasileiro, recorde-se, foi um dos mais polémicos concorrentes do "reality show" "Biggest Deal", da TVI.

José Fidalgo, que mantém uma silhueta invejável, deverá voltar ao Brasil no início do próximo ano, para dar continuidade às gravações da novela "Deus Salve o Rei", o seu primeiro projeto televisivo em terras de Vera Cruz e no qual contracena com a atriz Bruna Marquezine.